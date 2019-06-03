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Религия 03.06.2019 17:52

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

«Сердечно поздравляю Вас со Священным праздником Рамазан, довожу до каждого из Вас самые наилучшие пожелания»,- говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что Рамазан, являющийся самым Священным месяцем для мусульман мира, призывает «человечество к добру, единству, духовному совершенству, служит обновлению».

В поздравлении подчеркивается, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламской цивилизации, внес свой вклад в культурное наследие человечества, подарил миру великих ученых и мыслителей.

«Исходящие от Ислама и его сути миролюбие, терпимость, равенство, братство и подобные этим ценности сыграли исключительную роль в установлении атмосферы толерантности, идей мультикультурализма и гуманизма в Азербайджане», - подчеркнул президент.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАМАЗАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]