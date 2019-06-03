Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.
«Сердечно поздравляю Вас со Священным праздником Рамазан, довожу до каждого из Вас самые наилучшие пожелания»,- говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте главы государства.
Президент подчеркнул, что Рамазан, являющийся самым Священным месяцем для мусульман мира, призывает «человечество к добру, единству, духовному совершенству, служит обновлению».
В поздравлении подчеркивается, что Азербайджан, являющийся неотъемлемой частью исламской цивилизации, внес свой вклад в культурное наследие человечества, подарил миру великих ученых и мыслителей.
«Исходящие от Ислама и его сути миролюбие, терпимость, равенство, братство и подобные этим ценности сыграли исключительную роль в установлении атмосферы толерантности, идей мультикультурализма и гуманизма в Азербайджане», - подчеркнул президент.
Р.Бабаев
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