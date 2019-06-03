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СНГ 03.06.2019 20:05

Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней работы на посту, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРЕСС, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]