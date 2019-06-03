Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней президентства

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению первых 100 дней работы на посту, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.