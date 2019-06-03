Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

03.06.2019 18:08

ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2,3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей Астаринского района, пострадавших в результате оползня.

Средства будут направлены на строительство 36-квартиного жилого дома для лиц, пострадавших в результате стихии.

Средства выделяются Исполнительной власти Астаринского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома и благоустройство Бейлагана ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Губе

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]