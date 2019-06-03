ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 2,3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей Астаринского района, пострадавших в результате оползня.
Средства будут направлены на строительство 36-квартиного жилого дома для лиц, пострадавших в результате стихии.
Средства выделяются Исполнительной власти Астаринского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.
Ф.Исазаде
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