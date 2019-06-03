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Спорт 03.06.2019 18:30

Президент Азербайджана примет участие в открытии II Европейских игр в Минске

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в церемонии открытия II Европейских игр в Минске, сообщает МИД Беларуси.

«Детали подготовки предстоящего визита Алиева в Беларусь обсудили в понедельник замминистра иностранных дел РБ Андрей Дапкюнас и посол Азербайджана в Минске Латиф Гандилов», - сообщает внешнеполитическое ведомство Беларуси.

Кроме того, дипломаты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества в международных организациях, в том числе, в рамках системы ООН.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Баку и Минска в рамках Движения неприсоединения (ДН), в том числе, в контексте предстоящего председательства Азербайджана в Движении и саммита ДН в Баку в октябре текущего года.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице 21-30 июня. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Первые Евроигры прошли в Баку в июне 2015 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕВРОИГРЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]