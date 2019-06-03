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ТЭК 03.06.2019 19:41

Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти полностью в соответствии со сделкой ОПЕК+ - Минэнерго

Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти, соблюдая требования сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Новака.

"В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года", - сказал министр.

"В июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]