Цена золота подскочила до максимума за три месяца

Золото дорожает в понедельник на фоне повышенного спроса на защитные активы, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в прошлую пятницу цена подскочила на 1,5%.

Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.

Инвесторы скупают защитные активы - такие, как золото, гособлигации и иену - на опасениях, что торговые противоречия США с рядом стран, включая Китай и Мексику, негативно скажутся на росте американской экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник упала до минимальных с сентября 2017 года 2,12%, тогда как доходность трехмесячных гособлигаций составляет 2,34%. Ситуация, при которой доходность более краткосрочных бумаг превышает аналогичный показатель у более долгосрочных бондов, считается одним из сигналов скорого наступления рецессии.