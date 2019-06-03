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Макроэкономика 03.06.2019 21:15

Цена золота подскочила до максимума за три месяца

Золото дорожает в понедельник на фоне повышенного спроса на защитные активы, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в прошлую пятницу цена подскочила на 1,5%.

Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.

Инвесторы скупают защитные активы - такие, как золото, гособлигации и иену - на опасениях, что торговые противоречия США с рядом стран, включая Китай и Мексику, негативно скажутся на росте американской экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries в понедельник упала до минимальных с сентября 2017 года 2,12%, тогда как доходность трехмесячных гособлигаций составляет 2,34%. Ситуация, при которой доходность более краткосрочных бумаг превышает аналогичный показатель у более долгосрочных бондов, считается одним из сигналов скорого наступления рецессии.

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Тэги: ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЦЕНА, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]