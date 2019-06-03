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СНГ 03.06.2019 21:55

Президент Молдавии заявил американскому дипломату о стремлении избежать досрочных парламентских выборов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, несмотря на политический кризис в стране, стремится избежать досрочных парламентских выборов.

Он сообщил на своей странице в facebook, что заявил об этом в ходе состоявшейся в понедельник встречи с главой отдела Восточной Европы Госдепартамента США Брэдли Фреденом.

"В контексте дискуссий по ситуации, сложившейся после парламентских выборов и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства, подчеркнул, что считаю правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д.", - отметил Додон.

По его словам, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам внутренней и внешней политики нашей страны, а также по развитию двусторонних отношений. Президент подчеркнул значимость для Молдавии двусторонних связей с Соединенными Штатами Америки, высоко оценив "тесное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес".

"Выразил благодарность за финансовую помощь и множество проектов, реализованных в Молдавии с американскими партнерами. Выступил за более эффективную реализацию экономического и инвестиционного потенциала двусторонних молдавско-американских отношений. Администрация президента продолжает реализацию сбалансированной внешней политики для установления взаимовыгодных отношений с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов нашей страны", - заявил Додон.

Он призвал официальных представителей США "проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Молдавии на международном уровне".

9 июня в Молдавии истекает срок, отведенный парламенту для формировании нового правительства. На этой неделе основные политические силы должны принять решение - удастся ли им сформировать кабинет министров или будут досрочные выборы. В связи с этим, в понедельник в Кишинев приехали высокопоставленные представители из Вашингтона, Москвы и Брюсселя.

Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак заявил в Кишиневе, что "досрочные выборы в Молдавии неизбежны, а для их проведения необходимо менять избирательную систему".

В то же время, член Еврокомиссии Йоханнес Ханн считает, что "в Молдавии может быть создана широкая коалиция с участием трех из четырех парламентских партий".

"Ни одна из трех партий не должна быть исключена из процесса переговоров и может стать частью новой коалиции и правительства", - сказал он.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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