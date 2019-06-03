Американская FTC может начать антимонопольную проверку Facebook, Минюст займется Google - WSJ

Федеральная торговая комиссия (FTC) США договорилась с министерством юстиции о том, что именно она возглавит расследование в отношении Facebook по подозрениям в потенциальном нарушении антимонопольного законодательства, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

При этом источники не сообщают, есть ли у FTC планы начать расследование в ближайшем будущем. Регулятор уже проверяет Facebook по подозрению в нарушениях при работе с персональными данными пользователей.

В свою очередь, Минюст по условиям соглашения сыграет ведущую роль в расследовании нарушений конкуренции со стороны Alphabet Inc., материнской структуры Google.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что Минюст ведет подготовку к началу антимонопольного расследования в отношении Google, которая могла использовать свое доминирующее положение на рынке поисковых сервисов для оказания несправедливого влияния на рынок.

Акции Facebook падают в ходе торгов в понедельник на 8%, цена бумаг Alphabet снижается на 6,8%.