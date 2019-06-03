Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0259 GBR   2.1491 TRY   0.2903

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.92 -0.67 Brent 65.97 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.06.2019 21:35

Госдеп призывает Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г

В США призвали Пекин обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

"Мы чтим героическое протестное движение китайского народа, которое завершилось 4 июня 1989 года", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь.

"Число жертв по-прежнему неизвестно... Мы призываем китайское руководство предоставить полный и независимый отчет о тех, кто был убит и кто пропал", - отмечается в нем.

В госдепе вновь выразили солидарность с семьями, которые потеряли своих близких в ходе этих событий.

"События тридцатилетней давности по-прежнему вызывают угрызения совести у нас и у людей, которые любят свободу по всему миру", - указывается в сообщении.

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что и в настоящее время китайские власти продолжают нарушать права человека.

"В течение десятилетий после этих событий США надеялись, что интеграция Китая в международную систему приведет к более открытому и толерантному обществу. Но эти надежды улетучились. Однопартийное китайское государство не терпит инакомыслящих и нарушает права человека, когда это служит его интересам", - говорится в заявлении.

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

Когда в город были введены войска, демонстранты стали применяли против солдат и полиции "коктейли Молотова", поджигали бронетехнику, военные автомашины, убивали военнослужащих, которые иногда применяли оружие в ответ на враждебные действия в их адрес.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, КИТАЙ, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Алиев принял в Баку представителя Госдепа США Помпео обсудил с главой МИД Японии Иран и Китай Помпео потребовал освобождения вице-спикера венесуэльского парламента Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения Помпео утверждает, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" РФ в выборы в США Госдеп призвал граждан США быть осторожными при поездках на Шри-Ланку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]