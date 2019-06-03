В Азербайджане будет создано «Правительственное облако»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил концепцию «Правительственное облако» (G-Cloud).
Указ о создании G-Cloud и об оказании услуг «облаком» опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Согласно документу, «Правительственное облако» будет создано на базе инфраструктуры Дата-центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ).
Оператором «G-Cloud» назначено МТСВТ. Министерству поручено организовать хранение в Дата- центре государственных информационных систем и резервов госорганов, юридических лиц, находящихся в гособственности, а также юрлиц с контрольным пакетом акций , принадлежащих государству, бюджетных организаций, публичных юридических лиц, и обеспечить использование ими «Правительственного облака».
Специальной службе государственной охраны поручено обеспечить госорганы необходимыми телекоммуникационными каналами для их подключения к «Правительственному облаку».
Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев на основе предложений МТСВТ подготовить и представить президенту страны План поэтапного перехода государственных информационных систем и резервов в «Правительственное облако», а также осуществить меры для выделения необходимых средств из госбюджета в текущем и последующем годах.
Н.Аббасова
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