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Транспорт и связь 03.06.2019 22:06

В Азербайджане будет создано «Правительственное облако»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил концепцию «Правительственное облако» (G-Cloud).

Указ о создании G-Cloud и об оказании услуг «облаком» опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Согласно документу, «Правительственное облако» будет создано на базе инфраструктуры Дата-центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ).

Оператором «G-Cloud» назначено МТСВТ. Министерству поручено организовать хранение в Дата- центре государственных информационных систем и резервов госорганов, юридических лиц, находящихся в гособственности, а также юрлиц с контрольным пакетом акций , принадлежащих государству, бюджетных организаций, публичных юридических лиц, и обеспечить использование ими «Правительственного облака».

Специальной службе государственной охраны поручено обеспечить госорганы необходимыми телекоммуникационными каналами для их подключения к «Правительственному облаку».

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев на основе предложений МТСВТ подготовить и представить президенту страны План поэтапного перехода государственных информационных систем и резервов в «Правительственное облако», а также осуществить меры для выделения необходимых средств из госбюджета в текущем и последующем годах.

Н.Аббасова

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Тэги: ХРАНИЛИЩЕ, ОБЛАЧНОЕ, УКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]