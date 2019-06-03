Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы.
"Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал он в твиттере.
Президент не уточнил, о выводе кого именно идет речь.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.
Однако в пресс-службе Ростеха "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет".
"Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - заявили в Ростехе.
"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз", - подчеркнул представитель госкорпорации.
В публикации The Wall Street Journal говорится, что постепенный вывод российских советников, который ускорился в последние несколько месяцев, по словам информированных источников, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для продолжения оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил в понедельник, что информация об отъезде из Венесуэлы группы российских специалистов - это не вопрос Кремля, а тех организаций, которые отвечают за обслуживание поставленной туда специальной техники.
На вопрос журналистов в связи с сообщениями о том, что якобы большая группа российских специалистов покинула Венесуэлу, и кто они - военные или гражданские, Песков ответил: "Это не к Кремлю вопрос. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу".
Пресс-секретарь главы государства отметил при этом, что данная информация "уже получила свое опровержение с российской стороны". На уточняющий вопрос, нет ли каких-то указаний со стороны руководства РФ и Венесуэлы сохранить на том же уровне представительство российских специалистов, Песков ответил: "Еще раз повторяю - это не наш вопрос".
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