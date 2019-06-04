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Дальнее зарубежье 04.06.2019 12:42

Хант надеется на плодотворное сотрудничество с британским министром торговли в рамках вопроса Brexit

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во вторник заявил, что намерен эффективно сотрудничать с министром торговли Лиамом Фоксом в рамках переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем.

"С нетерпением жду того, чтобы работать с ним над достижением лучшего соглашения по Brexit и установлением новых торговых возможностей по всему миру", - написал Хант в Twitter.

Хант является одним из вероятных претендентов на пост премьер-министра Великобритании после того, как его покинет Тереза Мэй.

Ранее Лиам Фокс заявил, что рад сотрудничать с главой британского МИД Джереми Хантом и отметил, что Хант "способен объединить членов Консервативной партии".

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТРЫ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]