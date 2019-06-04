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СНГ 04.06.2019 13:02

Белоруссия против усиления военного присутствия США у своей границы - глава МИД

В Минске считают ошибочными планы усиления военного присутствия США у границ Белоруссии, считают, что это нарушит равновесие сил в регионе, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

"Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности на территории Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе", - сказал Макей, выступая во вторник на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы".

"Однако усиление военного присутствия у нашей границы с высокой долей вероятности вызовет зеркальные шаги по другую сторону границы (с российской стороны - ИФ). Нужно ли это кому-нибудь в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам", - продолжил глава МИД.

Министр отметил, что в Минске не видят причин для такого усиления военного присутствия США.

"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - подчеркнул Макей.

При этом министр напомнил, что у Белоруссии есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере, которые она намерена соблюдать.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ПРИСУТСТВИЕ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]