Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М

Российская армия получит в этом году более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, в том числе новые танки Т-90М "Прорыв-3", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.
"Помимо этого, на заводе (Уралвагонзавод - ИФ) разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне ("Армия-2019" - ИФ)", - сказал министр.
Как сообщал "Интерфакс", танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.
Ранее представители "Уралвагонзваода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.
У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.
Т-90М был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме "Армия" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".
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