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СНГ 04.06.2019 13:14

Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М

Российская армия получит в этом году более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, в том числе новые танки Т-90М "Прорыв-3", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ", - заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

"Помимо этого, на заводе (Уралвагонзавод - ИФ) разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне ("Армия-2019" - ИФ)", - сказал министр.

Как сообщал "Интерфакс", танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

Ранее представители "Уралвагонзваода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Т-90М был представлен на прошлогоднем военно-промышленном форме "Армия" в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот".

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ТАНКИ, ПОСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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