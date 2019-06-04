Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство

Азербайджан планирует упрощение визового режима для граждан Евросоюза, заявил глава госагентства по туризму Фуад Нагиев.
«Для увеличения турпотока из стран Европейского Союза ведутся переговоры по упрощению процедуры выдачи виз и предоставлению туристам виз в аэропортах по прибытию в Азербайджан»,- заявил Нагиев во вторник журналистам.
Он отметил, что в целом азербайджанская сторона ведет работу по увеличению числа туристов по шести направлениям. В частности, в сезон летних каникул в Азербайджан ожидается турпоток из стран ЕС, Китая и Индии.
Кроме того, заявил Нагиев, туристический рынок Южной Кореи также является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.
«Мы планируем в ближайшее время открыть представительство Госагентства в Южной Корее»,- сказал он.
По его словам, в настоящее время представители ведомства проводят переговоры в Сеуле по этому вопросу.
Нагиев также сообщил, что до конца года прогнозирует рост турпотока в Азербайджане на 8-12%. "Наибольшее количество туристов ожидается из Китая, стран Азии и Израиля",- отметил он.
Ф.Исазаде
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