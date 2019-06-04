Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 04.06.2019 12:43

Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство

Азербайджан планирует упрощение визового режима для граждан Евросоюза, заявил глава госагентства по туризму Фуад Нагиев.

«Для увеличения турпотока из стран Европейского Союза ведутся переговоры по упрощению процедуры выдачи виз и предоставлению туристам виз в аэропортах по прибытию в Азербайджан»,- заявил Нагиев во вторник журналистам.

Он отметил, что в целом азербайджанская сторона ведет работу по увеличению числа туристов по шести направлениям. В частности, в сезон летних каникул в Азербайджан ожидается турпоток из стран ЕС, Китая и Индии.

Кроме того, заявил Нагиев, туристический рынок Южной Кореи также является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

«Мы планируем в ближайшее время открыть представительство Госагентства в Южной Корее»,- сказал он.

По его словам, в настоящее время представители ведомства проводят переговоры в Сеуле по этому вопросу.

Нагиев также сообщил, что до конца года прогнозирует рост турпотока в Азербайджане на 8-12%. "Наибольшее количество туристов ожидается из Китая, стран Азии и Израиля",- отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


Похожие новости


Азербайджан при развитии своего туристического сектора нуждается в поддержке ЕС - министр

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]