Британцы встречают второй день визита Трампа акциями протеста

Акции протеста начинаются по всей Великобритании во вторник - во второй день государственного визита президента США Дональда Трампа, сообщает британский телеканал Sky News.

В демонстрациях примет участие и лидер Лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин.

Протестующие намерены запустить шестиметровый воздушный шар "малыш Трамп", изображающий президента США в виде злого младенца в подгузнике. О желании приобрести шар после протестов уже заявили в музее Лондона.

Кроме того, на Трафальгарской площади можно будет увидеть говорящего "робота-президента", сидящего на золотом унитазе.

Ранее компания YouGov опросила жителей Лондона об их отношении к приезду в страну президента США. Согласно результатам опроса, против визита Трампа в Британию выступили 54% лондонцев, и лишь 24% отнеслись к этому положительно. В целом по всей Великобритании против приезда Трампа высказались 46% подданных.

Телерадиокорпорация BBC отмечает, что в прошлом году во время визита Трампа демонстрации в Лондоне собрали несколько десятков тысяч человек.