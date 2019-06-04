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Дальнее зарубежье 04.06.2019 13:47

Экс-сотрудник MI6 и автор компромата на Трампа согласился дать показания властям США - газета

Экс-сотрудник МI6 Кристофер Стил, работавший над составлением компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, дал согласие на допрос властей США о его связях с ФБР, сообщила газета The Times.

Согласно источнику, близкому к Стилу, он согласился в течение ближайших недель встретиться с американскими представителями в Лондоне.

Перед президентскими выборами в США в 2016 году исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила досье на Трампа. При этом американские СМИ отмечали, что расследование, направленное против Трампа, спонсировали национальный комитет Демпартии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Изначально Стил собирал информацию о Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, поскольку считал, что полученные им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности Америки.

В январе 2017 года стало известно, что автор досье передавал документы целому ряду лиц, в частности, ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Компрометирующие Трампа материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В досье приводилась информация о поездке Трампа в Москву на конкурс "Мисс Вселенная".

Сам Трамп неоднократно называл досье фальшивкой, а также подверг критике работу сотрудников ФБР.

В марте 2019 года команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТРАМП, ДОСЬЕ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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