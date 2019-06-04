Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 4 июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг состоялся на территории Ходжавендского района Азербайджана», - говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнйен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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