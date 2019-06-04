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СНГ 04.06.2019 14:04

Лукашенко отказался участвовать в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства" из-за сохраняющихся санкций ЕС в отношении Белоруссии

Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Белоруссии стали причиной отказа президента Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства", сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Белоруссией и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.

"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Макей по поручению Лукашенко представлял республику на мероприятиях в Брюсселе, приуроченных 10-летию инициативы "Восточное партнерство".

Десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая.

В 2017 году в саммите "Восточного партнерства", на который также был приглашен Лукашенко, от официального Минска участвовал Макей.

"Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году. Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОСТОЧНОЕ/ПАРТНЕРСТВО, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]