Сохраняющиеся санкции Евросоюза в отношении Белоруссии стали причиной отказа президента Александра Лукашенко принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства", сообщил глава МИД республики Владимир Макей.
"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.
По словам министра, это тормозит восстановление доверия между Белоруссией и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря санкциям, а вопреки им", - заметил он.
"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, Макей по поручению Лукашенко представлял республику на мероприятиях в Брюсселе, приуроченных 10-летию инициативы "Восточное партнерство".
Десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая.
В 2017 году в саммите "Восточного партнерства", на который также был приглашен Лукашенко, от официального Минска участвовал Макей.
"Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году. Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
Россия в 2018 году поставила Азербайджану 40 БМП - доклад ООН
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и Белград обменялись мнениям по последним событиям вокруг Карабаха и Косово – МИД Азербайджана
Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ
SOCAR увеличила долю в Baku Shipyard Company
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви