Ineos инвестирует $2 млрд в строительство заводов в Саудовской Аравии

Ineos Group подписала меморандум о взаимопонимании с Total и Saudi Aramco о строительстве трех нефтехимических заводов в промышленной зоне Jubail 2 в Саудовской Аравии, говорится в сообщении Ineos.

В частности, компания к 2025 году планирует построить завод по производству акрилонитрила мощностью 425 тыс. тонн в год. Это будет первый завод такого рода на Ближнем Востоке. Помимо этого, Ineos построит завод по производству линейных альфа олефинов (LinearAlphaOlefin) мощностью 400 тыс. тонн и запустить производство полиальфаолефинов (PolyAlphaOlefin). Запуск производства тоже намечен на 2025 год.

Объем инвестиций в оба производства оценивается в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco и Total собираются построить нефтехимический комплекс, стоимостью $5 млрд (проект Amiral), в городе Эль-Джубайль. Предполагается, что три новых завода Ineos станут частью масштабного нефтехимического проекта.