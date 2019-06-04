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ТЭК 04.06.2019 13:44

Ineos инвестирует $2 млрд в строительство заводов в Саудовской Аравии

Ineos Group подписала меморандум о взаимопонимании с Total и Saudi Aramco о строительстве трех нефтехимических заводов в промышленной зоне Jubail 2 в Саудовской Аравии, говорится в сообщении Ineos.

В частности, компания к 2025 году планирует построить завод по производству акрилонитрила мощностью 425 тыс. тонн в год. Это будет первый завод такого рода на Ближнем Востоке. Помимо этого, Ineos построит завод по производству линейных альфа олефинов (LinearAlphaOlefin) мощностью 400 тыс. тонн и запустить производство полиальфаолефинов (PolyAlphaOlefin). Запуск производства тоже намечен на 2025 год.

Объем инвестиций в оба производства оценивается в $2 млрд.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco и Total собираются построить нефтехимический комплекс, стоимостью $5 млрд (проект Amiral), в городе Эль-Джубайль. Предполагается, что три новых завода Ineos станут частью масштабного нефтехимического проекта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САУДАРАВИЯ, INEOS, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]