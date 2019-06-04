Турция может обсуждать закупки у РФ С-400 с любыми странами, контракт реализуется - Песков

В Москве считают, что Турция имеет право обсуждать закупки российских зенитных ракетных систем С-400 с любыми третьими странами, и Анкара вправе не уведомлять Москву о создании рабочей группы с США по этому вопросу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не могу прокомментировать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать договоренности президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа о создании соответствующей рабочей группы.
Отвечая на вопрос о том, уведомляла ли Анкара Москву о создании такой рабочей группы, Песков заметил: "Турция не должна уведомлять. Это не наше дело".
"Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - продолжил пресс-секретарь президента.
Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Россию не волнуют отношения Турции и США по С-400, Песков пояснил: "Турция может это обсуждать с любыми третьими странами".
В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц сообщило, что Эрдоган и Трамп в ходе телефонного разговора договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой систем С-400.
Однако, уточняло агентство, лидеры двух государств расходятся во мнении относительно того, каковы должны быть точные функции этой группы. Кроме того, пока непонятно, какие следующие шаги будут предпринимать стороны в отношении рабочей группы, когда она сможет начать работу, и как долго эта работа будет продолжаться.
Россия в 2018 году поставила Азербайджану 40 БМП - доклад ООН
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и Белград обменялись мнениям по последним событиям вокруг Карабаха и Косово – МИД Азербайджана
Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ
SOCAR увеличила долю в Baku Shipyard Company
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви