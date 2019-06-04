Турция может обсуждать закупки у РФ С-400 с любыми странами, контракт реализуется - Песков

В Москве считают, что Турция имеет право обсуждать закупки российских зенитных ракетных систем С-400 с любыми третьими странами, и Анкара вправе не уведомлять Москву о создании рабочей группы с США по этому вопросу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не могу прокомментировать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать договоренности президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа о создании соответствующей рабочей группы.

Отвечая на вопрос о том, уведомляла ли Анкара Москву о создании такой рабочей группы, Песков заметил: "Турция не должна уведомлять. Это не наше дело".

"Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - продолжил пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Россию не волнуют отношения Турции и США по С-400, Песков пояснил: "Турция может это обсуждать с любыми третьими странами".

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц сообщило, что Эрдоган и Трамп в ходе телефонного разговора договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой систем С-400.

Однако, уточняло агентство, лидеры двух государств расходятся во мнении относительно того, каковы должны быть точные функции этой группы. Кроме того, пока непонятно, какие следующие шаги будут предпринимать стороны в отношении рабочей группы, когда она сможет начать работу, и как долго эта работа будет продолжаться.