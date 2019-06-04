Германия до конца 2019 года планирует сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По ее словам, постепенный отказ ФРГ от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений. "Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения. Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток - 2", - сказала Меркель во вторник в Берлине на "Дне немецкой промышленности", который проводит Федеральный союз немецкой промышленности (BDI).
К 2038 году Германия планирует полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ, в том числе, сжиженный. После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году Германия отключила 8 атомных электростанций, в настоящее время еще 7 продолжают действовать, их планируют отключить не позднее 2022 года.
Строительство газопровода "Северный поток - 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.
Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.
Накануне управление информации ПАО "Газпром сообщило, что газопровод проложен по дну Балтийского моря примерно на 57% от общей протяженности маршрута.
Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
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