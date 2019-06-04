Трамп рассчитывает на заключение торгового соглашения с Британией после Brexit

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что
Великобритания и США, вероятно, заключат торговое соглашение после завершения Brexit, передают британские СМИ.
"Я думаю, мы заключим существенную торговую сделку", - сказал Трамп во вторник на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй.
По мнению американского лидера, у США и Британии в связи с Brexit появилась возможность значительно развить торговые отношения.
"Мы (США - ИФ) - ваш крупнейший партнер, Европа - наш крупнейший партнер, многие не знают этого. Я сделал это заявление вчера, и многие сказали: "Ничего себе, я не знал, что это так", - добавил Трамп.
При этом президент США назвал отношения между двумя странами "выдающимися" и заявил Мэй, что очень их ценит.
В свою очередь, британский премьер-министр отметила, что США и Британии есть, куда стремиться.
"Я думаю, есть огромные возможности, которые мы можем реализовать", - считает Мэй.
В марте этого года президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена в будущем работать над заключением торгового соглашения с Великобританией.
В начале мая Тереза Мэй также подняла вопрос о возможном двустороннем торговом соглашении с США. К идее соглашения негативно относится правительство в то время, как Британия движется к отсроченному выходу из Евросоюза.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.
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