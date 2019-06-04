Сотрудничество ЕС и ЕАЭС не должно упираться в политические преграды - глава МИД Белоруссии

Минск считает необходимым налаживать диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться развитием диалога между ЕС и ЕАЭС. Не вижу причин, почему выгодное обеим сторонам взаимодействие должно упираться в политические преграды", - сказал он на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

По мнению Макея, наличие конкурирующих торговых режимов прямо или косвенно вынуждает страны делать выбор между ними. "Блоковость в экономике порождает блоковость в политике. Диалог ЕС и ЕАЭС позволил бы устранить эту блоковость, развеять миф о несовместимости восточной и западной экономической и ценностной систем", - отметил он.

Министр подчеркнул, что необходимость такого выбора является первопричиной многих конфликтов.

"Выработка парадигмы их (ЕС и ЕАЭС - ИФ) мирного сосуществования, если не сотрудничества, для нас жизненно важна как залог стабильности торгово-экономической архитектуры в регионе", - продолжил Макей.

По его словам, Белоруссия, как и многие на Западе, прогнозирует значительные дивиденды от создания гармонизированного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

"Кирпичиком фундамента этого проекта должно стать заключение в перспективе базового соглашения Беларусь-Евросоюз, учитывающего наши обязательства в ЕАЭС, также вступление Беларуси в ВТО", - резюмировал глава МИД.