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Дальнее зарубежье 04.06.2019 15:32

В торжествах в Нормандии примут участие Трамп, Макрон, Мэй и Трюдо - ТВ

В церемонии празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии будут участвовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Канады Джастин Трюдо, передает во вторник телеканал Euronews.

По данным телеканала, Макрон и Трамп посетят кладбище, с которого открывается вид на "Омаха-бич" - такое кодовое название носил один из пяти секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году.

"Премьер-министр (Франции - ИФ) Эдуар Филипп будет сопровождать канадского коллегу Джастина Трюдо на "Джуно-бич" (сектор высадки канадских и британских частей - ИФ)", - отмечает Euronews.

Накануне в посольстве РФ в Париже сообщили "Интерфаксу", что Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.

Во вторник в кабинете французского премьер-министра "Интерфаксу" заявили, что Париж ждет от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии.

"На данном этапе мы ждем реакции от российских властей", - сказали в пресс-службе французского правительства, отвечая вопрос, кто от российской стороны был приглашен для участия в этом мероприятии.

Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАМП, ЦЕРЕМОНИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]