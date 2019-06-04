В торжествах в Нормандии примут участие Трамп, Макрон, Мэй и Трюдо - ТВ

В церемонии празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии будут участвовать президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Канады Джастин Трюдо, передает во вторник телеканал Euronews.
По данным телеканала, Макрон и Трамп посетят кладбище, с которого открывается вид на "Омаха-бич" - такое кодовое название носил один из пяти секторов высадки сил союзников во Франции в 1944 году.
"Премьер-министр (Франции - ИФ) Эдуар Филипп будет сопровождать канадского коллегу Джастина Трюдо на "Джуно-бич" (сектор высадки канадских и британских частей - ИФ)", - отмечает Euronews.
Накануне в посольстве РФ в Париже сообщили "Интерфаксу", что Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся.
Во вторник в кабинете французского премьер-министра "Интерфаксу" заявили, что Париж ждет от Москвы ответа на вопрос, кто будет представлять РФ на торжествах в Нормандии.
"На данном этапе мы ждем реакции от российских властей", - сказали в пресс-службе французского правительства, отвечая вопрос, кто от российской стороны был приглашен для участия в этом мероприятии.
Там подтвердили, что приглашение российской стороне было направлено.
Россия в 2018 году поставила Азербайджану 40 БМП - доклад ООН
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и Белград обменялись мнениям по последним событиям вокруг Карабаха и Косово – МИД Азербайджана
Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ
SOCAR увеличила долю в Baku Shipyard Company
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви