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Дальнее зарубежье 04.06.2019 15:48

Власти США готовят антимонопольные проверки IT-гигантов

Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия (FTC) США ведут подготовку к масштабным проверкам крупнейших высокотехнологичных компаний страны, подозревая их в нарушении антимонопольного законодательства.

Как пишут СМИ со ссылкой на информированные источники, Минюст возглавит возможные расследования против Google и Apple, тогда как FTC получила карт-бланш на проверку Facebook и Amazon.

О непосредственных планах регуляторов начать расследования пока не сообщается, однако источники The Wall Street Journal говорят, что в первую очередь они могут коснуться Google и Facebook.

Неясно также, какие именно претензии могут возникнуть у регуляторов к компаниям. По словам источников, FTC может заинтересоваться крупными сделками с участием лидеров рынка и небольших компаний, которые могли бы в будущем стать их конкурентами. В частности, речь идет о мессенджере WhapsApp и фотоприложении Instagram, которые сейчас принадлежат Facebook.

Действиями IT-гигантов заинтересовался также Конгресс США. Юридический комитет Палаты представителей в понедельник обнародовал собственные планы по проведению проверки относительно конкуренции на цифровых рынках. Помимо выявления нарушений комитет планирует рассмотреть, соответствует ли антимонопольное законодательство современным реалиям в технологическом секторе.

"Американцы получают огромные выгоды от открытого интернета, - заявил член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Джеррольд Надлер, глава комитета. - Однако все чаще поступают сигналы, что небольшое число ключевых компаний получили контроль над основными каналами онлайн-торговли, контента и коммуникаций".

Акции Alphabet в понедельник упали на 6,1% в Нью-Йорке, Amazon - на 4,6%, Apple - на 1%, Facebook - на 7,5%. Из-за этого индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 1,6%, опустившись на 10% с последнего максимума, что соответствует определению коррекции.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, IT-РАССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]