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СНГ 04.06.2019 16:03

Россия в 2018 году поставила Индии более тысячи управляемых ракет - доклад ООН

Российская сторона в минувшем году поставила в Индию 1250 управляемых ракет и пусковых установок к ним, следует из данных Регистра ООН обычных вооружений (UNROCA).

По имеющимся данным, речь, предположительно, идет о танковых управляемых ракетах "Рефлекс".

Кроме того, Индия получила от России 80 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

На сайте Регистра обычных вооружений ООН опубликованы данные из официального отчета Российской Федерации за 2018 год.

В частности, в 2018 году Россия поставила 264 ПЗРК Бахрейну, 40 БМП Азербайджану, 64 танка и две боевые бронированные машины Вьетнаму, а также 10 истребителей и 72 управляемые ракеты Китаю.

С момента основания Регистра обычных вооружений ООН в 1991 году число подающих отчеты государств превысило 170. Подавляющее большинство официальных поставок оружия находит отражение в Регистре. Помимо поставок, в отчетах представляются данные о запасах вооружений, внутренних закупках и действующих нормах в этой области.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]