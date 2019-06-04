Минску и Москве надо искать компромисс по вопросу поставок белорусского продовольствия в РФ - министр ЕЭК

Минску и Москве следует договариваться и искать компромисс для разрешения спорных вопросов по поставкам белорусского продовольствия в Россию, заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.

"Надо договариваться и искать компромисс. Надо активно вести переговоры с представителями нашего основного рынка - Российской Федерации", - сказал Субботин журналистам в Минске во вторник.

При этом, полагает он, Белоруссии необходимо снижать зависимость от рынка России. "Как минимум треть продукции надо стараться продавать в страны дальнего зарубежья. Есть открытый для продовольствия Китай, рынок Ближнего Востока, африканского континента. Постепенно открывается доступ нашим предприятиям в Европейском союзе", - отметил Субботин.