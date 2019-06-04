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СНГ 04.06.2019 16:21

Минску и Москве надо искать компромисс по вопросу поставок белорусского продовольствия в РФ - министр ЕЭК

Минску и Москве следует договариваться и искать компромисс для разрешения спорных вопросов по поставкам белорусского продовольствия в Россию, заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.

"Надо договариваться и искать компромисс. Надо активно вести переговоры с представителями нашего основного рынка - Российской Федерации", - сказал Субботин журналистам в Минске во вторник.

При этом, полагает он, Белоруссии необходимо снижать зависимость от рынка России. "Как минимум треть продукции надо стараться продавать в страны дальнего зарубежья. Есть открытый для продовольствия Китай, рынок Ближнего Востока, африканского континента. Постепенно открывается доступ нашим предприятиям в Европейском союзе", - отметил Субботин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЕЭК, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]