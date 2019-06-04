Эксгумация останков Франко заблокирована по решению Верховного суда Испании

Верховный суд Испании во вторник заблокировал исполнение решения правительства страны об эксгумации останков каудильо Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., сообщает испанская газета "Паис".

Пять судей приняли решение единогласно после того, как внуки Франко обратились в высшую судебную инстанцию страны с соответствующей просьбой.

Эксгумация останков Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида по решению правительства Испании была запланирована на 10 июня.