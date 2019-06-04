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Дальнее зарубежье 04.06.2019 16:30

Эксгумация останков Франко заблокирована по решению Верховного суда Испании

Верховный суд Испании во вторник заблокировал исполнение решения правительства страны об эксгумации останков каудильо Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., сообщает испанская газета "Паис".

Пять судей приняли решение единогласно после того, как внуки Франко обратились в высшую судебную инстанцию страны с соответствующей просьбой.

Эксгумация останков Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида по решению правительства Испании была запланирована на 10 июня.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ЭКСГУМАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]