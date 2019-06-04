SOCAR увеличила в 2018г доходы на 20%

Доходы компании SOCAR по итогам 2018 года составили 111 млрд 198 млн манатов, чистая прибыль - 1 млрд 224 млн манатов.
Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за 2018 год. Аудит финансовой деятельности SOCAR за 2018 год по МСФО проводила компания Ernst & Young.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы SOCAR увеличились на 20,1%, чистая прибыль сократилась на 41,5%.
По данным отчетности, себестоимость продаж SOCAR в 2018 году составила 105 млрд 468 млн манатов (рост на 20,7%).
Прибыль компании от операционной деятельности в 2018 году составила 3 млрд 595 млн (рост на 42,5%). Отчисления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль в 2018 году составили 996 млн манатов (рост в 2,3 раза).
Активы SOCAR увеличились в 2018 году на 1,3% - до 62 млрд 136 млн манатов. При этом долгосрочные активы компании в прошлом году увеличились на 9,7% - до 42 млрд 844 млн манатов, краткосрочные активы сократились на 13,5%, до 19 млрд 292 млн манатов.
Капитал SOCAR в 2018 году увеличился на 8,9% - до 23 млрд 944 млн манатов. При этом уставный капитал компании равен 4 млрд 147 млн манатов (рост на 36,6%).
Обязательства компании в 2018 году сократились на 3% - до 38 млрд 192 млн манатов. В том числе, долгосрочные обязательства SOCAR на начало текущего года составляют 20 млрд 825 млн манатов (рост на 6,6%), текущие обязательства – 17 млрд 367 млн манатов (спад на 12,5%).
Н.Аббасова
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