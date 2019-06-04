Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 04.06.2019 14:47

Поправки в Налоговый кодекс могут быть внесены до конца 2019 года – замминистра

Министерство налогов Азербайджана не исключает возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в течение 2019 года, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель министра Сахиб Алекберов.

"Глобальных изменений в Налоговый кодекс не ожидается. Частые серьезные изменения вредят предпринимателям, которые не успевают привыкнуть к изменениям. Но мы не исключаем внесение некоторых корректив исключительно технического характера", - сказал Алекберов.

По словам заместителя министра, изменения могут коснуться и новшеств, введенных с 2019 года.

"Прошедшие 5 месяцев мы наблюдали за работой внедренных нами механизмов. Может быть некоторые из них полностью нас удовлетворят. Тогда мы можем ввести соответствующие корректировки", - добавил Алекберов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГ, КОДЕКС, ПОПРАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]