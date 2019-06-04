Поправки в Налоговый кодекс могут быть внесены до конца 2019 года – замминистра

Министерство налогов Азербайджана не исключает возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в течение 2019 года, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель министра Сахиб Алекберов.
"Глобальных изменений в Налоговый кодекс не ожидается. Частые серьезные изменения вредят предпринимателям, которые не успевают привыкнуть к изменениям. Но мы не исключаем внесение некоторых корректив исключительно технического характера", - сказал Алекберов.
По словам заместителя министра, изменения могут коснуться и новшеств, введенных с 2019 года.
"Прошедшие 5 месяцев мы наблюдали за работой внедренных нами механизмов. Может быть некоторые из них полностью нас удовлетворят. Тогда мы можем ввести соответствующие корректировки", - добавил Алекберов.
А.Мамедов
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