Минналогов подготовило список товаров, подлежащих маркировке

Министерство налогов Азербайджана представило в кабинет министров перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель министра Сахиб Алекберов.

«Маркировка товаров, предусмотренная Налоговым кодексом, является очень важным вопросом. Мы уже подготовили список маркируемой продукции и предоставили его в кабинет министров на обсуждение. Окончательный список будет утвержден главой государства», - сказал Алекберов.

По его словам, список маркируемой продукции будет постепенно расширяться.

«На первом этапе мы внесли в список подакцизную продукцию и лекарственные препараты. Это позволит нам полностью отслеживать весь путь товара - от производства до продажи и предотвращать его подделку. Список пока не окончательный и я думаю, что прочие министерства внесут в него свои коррективы. В дальнейшем же мы предполагаем его расширение», - сказал Алекберов.

А.Мамедов