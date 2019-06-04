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Бизнес и законодательство 04.06.2019 14:51

Минналогов подготовило список товаров, подлежащих маркировке

Министерство налогов Азербайджана представило в кабинет министров перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель министра Сахиб Алекберов.

«Маркировка товаров, предусмотренная Налоговым кодексом, является очень важным вопросом. Мы уже подготовили список маркируемой продукции и предоставили его в кабинет министров на обсуждение. Окончательный список будет утвержден главой государства», - сказал Алекберов.

По его словам, список маркируемой продукции будет постепенно расширяться.

«На первом этапе мы внесли в список подакцизную продукцию и лекарственные препараты. Это позволит нам полностью отслеживать весь путь товара - от производства до продажи и предотвращать его подделку. Список пока не окончательный и я думаю, что прочие министерства внесут в него свои коррективы. В дальнейшем же мы предполагаем его расширение», - сказал Алекберов.

А.Мамедов

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Тэги: ТОВАРЫ, МАРКИРОВКА, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]