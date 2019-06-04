SOCAR увеличила в 2018г доходы от операций в Швейцарии на 20,2%

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от операций в Швейцарии в 2018 году составили 94 млрд 503 млн манатов, что на 20,2% выше показателя 2017 года.
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2018 год, на доходы от деятельности в Швейцарии пришлось 84,9% общих доходов компании за прошлый год.
Доходы SOCAR от операций в Азербайджане в 2018 году составили 6 млрд 626 млн манатов (рост на 23,1%), Турции – 4 млрд 972 млн манатов (рост на 0,9%), ОАЭ – 2 млрд 352 млн манатов (рост на 77,6%), Грузии – 1 млрд 124 млн манатов (спад на 5,2%), в других странах – 1 млрд 621 млн манатов (рост на 44,5%).
В Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, открывая сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR.
Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.
Согласно договору, приобретением Ecco Schweiz GmbH , в распоряжение SOCAR переходят: сеть розничной торговли нефтепродуктами из более 160 АЗС; подразделение компании, занимающееся топливным маркетингом для промышленных и оптовых клиентов; газо-заполняющий завод в Ванген-Ольтенде; пункты заправок авиационным топливом в аэропортах Женевы и Цюриха и акции соответствующих совместных предприятий; акции швейцарской компании по снабжению и распределению, контролирующей совместное предприятие по терминалам и трубопроводам.
Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.
Н.Аббасова
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