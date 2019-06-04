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СНГ 04.06.2019 16:46

Власти Узбекистана вложат $500 млн в создание "Золотого кольца" вокруг Ташкента

Власти Узбекистана намерены инвестировать полмиллиарда долларов США в развитие туризма в Ташкентской области, сообщил вице-премьер республики Азиз Абдухакимов.

"В создание в Ташкентской области "Золотого кольца" будет вложено $500 млн", - сказал Абдухакимов журналистам во вторник.

Вице-премьер Узбекистана сообщил, что в настоящее время подготовлена концепция проекта. В "Золотое кольцо" должны войти семь городов, а также три курорта международного уровня в предгорных и горных районах вблизи Ташкента.

Планируется, что число гостиниц в регионе увеличится вчетверо, появятся сотни гостевых домов. "Мы рассчитываем на большой приток туристов", - сказал Абдухакимов.

Ранее Госкомитет по развитию туризма Узбекистана сообщал, что аналог российского туристического "Золотого кольца" планируется создать в Ферганской долине. Проект с привлечением иностранных инвестиций планируется подготовить к концу 2019 года.

В начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил Концепцию развития сферы туризма в Узбекистане до 2025 года. Ее целью является развитие туристического бизнеса в качестве стратегической отрасли экономики страны. Поставлены задачи увеличить в 2025 году долю туризма в ВВП Узбекистана до 5% с 2,3% по итогам 2017 года, а число иностранных туристов - до более 9 млн человек.

По данным узбекской статистики, общее число туристов, въехавших в страну в 2018 году, выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом и составило 5 млн 347 тыс. человек. Узбекистан посетили 4,6 млн туристов из стран Центральной Азии. Поток туристов из России в 2018 году увеличился почти втрое и составил 371,53 тыс. человек.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ, ТУРИЗМ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]