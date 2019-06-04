Трамп, видимо, не будет продлевать СНВ - экс-министр обороны США

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не станет продлевать СНВ-III в 2020 году, считает экс-министр обороны США Уильям Перри.
"Похоже на то, что администрация Трампа намерена позволить истечь сроку действия СНВ-III в 2021 году, вместо того, чтобы продлить его или вести переговоры о заключении нового, доработанного договора", - сказал Перри на конференции Международного Люксембургского форума в Риме.
При таком развитии событий, подчеркнул экс-министр, впервые за почти 50 лет у России и США не будет никаких согласованных ограничений на ядерное оружие, и при этом не будут идти "никакие двусторонние переговоры о том, как ограничить ядерную опасность".
По мнению Перри, для администрации Трампа значимым стало решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Примечательно, что инициатором этого выхода был (советник президента США по нацбезопасности - ИФ) Джон Болтон, который также был инициатором выхода США из Договора по ПРО почти 20 лет назад", - сказал он.
Экс-министр отметил, что не желает "винить только президента Трампа" и выразил убеждение в том, что действия российского руководства в отношении ДРСМД также привели к нынешней "плачевной ситуации".
"Итак, определённо существует новая ненормальная ситуация в плане того, как два наших государства относятся к ядерной опасности", - подчеркнул Перри.
Как заявил ранее президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор, в случае продления СНВ-III можно рассчитывать на то, что в течение пяти лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ.
Перри был главой Пентагона с 1994 по 1997 год при президенте США Билле Клинтоне.
Россия в 2018 году поставила Азербайджану 40 БМП - доклад ООН
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и Белград обменялись мнениям по последним событиям вокруг Карабаха и Косово – МИД Азербайджана
Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ
SOCAR увеличила долю в Baku Shipyard Company
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
Баку намерен упростить выдачу виз для туристов из ЕС – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви