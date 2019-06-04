Трамп, видимо, не будет продлевать СНВ - экс-министр обороны США

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не станет продлевать СНВ-III в 2020 году, считает экс-министр обороны США Уильям Перри.

"Похоже на то, что администрация Трампа намерена позволить истечь сроку действия СНВ-III в 2021 году, вместо того, чтобы продлить его или вести переговоры о заключении нового, доработанного договора", - сказал Перри на конференции Международного Люксембургского форума в Риме.

При таком развитии событий, подчеркнул экс-министр, впервые за почти 50 лет у России и США не будет никаких согласованных ограничений на ядерное оружие, и при этом не будут идти "никакие двусторонние переговоры о том, как ограничить ядерную опасность".

По мнению Перри, для администрации Трампа значимым стало решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Примечательно, что инициатором этого выхода был (советник президента США по нацбезопасности - ИФ) Джон Болтон, который также был инициатором выхода США из Договора по ПРО почти 20 лет назад", - сказал он.

Экс-министр отметил, что не желает "винить только президента Трампа" и выразил убеждение в том, что действия российского руководства в отношении ДРСМД также привели к нынешней "плачевной ситуации".

"Итак, определённо существует новая ненормальная ситуация в плане того, как два наших государства относятся к ядерной опасности", - подчеркнул Перри.

Как заявил ранее президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантор, в случае продления СНВ-III можно рассчитывать на то, что в течение пяти лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ.

Перри был главой Пентагона с 1994 по 1997 год при президенте США Билле Клинтоне.