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Дальнее зарубежье 04.06.2019 17:11

Кушнер обсудит с главой Еврокомиссии ближневосточный вопрос

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер проведет во вторник переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передают западные СМИ.

"Председатель Еврокомиссии встретится с Джаредом Кушнером, старшим советником президента США Дональда Трампа. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и другие геополитические вопросы", - сказала журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах действий, предполагается представить на форуме в Бахрейне 25 июня. Его реализацией занимаются зять президента Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт.

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Тэги: США, ЕВРОПА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]