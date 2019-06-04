Кушнер обсудит с главой Еврокомиссии ближневосточный вопрос

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер проведет во вторник переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передают западные СМИ.

"Председатель Еврокомиссии встретится с Джаредом Кушнером, старшим советником президента США Дональда Трампа. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и другие геополитические вопросы", - сказала журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах действий, предполагается представить на форуме в Бахрейне 25 июня. Его реализацией занимаются зять президента Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт.