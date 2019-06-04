В Азербайджане до конца 2019г начнут функционировать 2 новых промквартала – глава Минэкономики

До конца 2019 год в Азербайджане начнут работу два промышленных квартала, сообщил журналистам во вторник министр экономики Шахин Мустафаев.

«До конца текущего года будут открыты два промышленных квартала – Гаджикабульский и Сабирабадский. При создании промышленных кварталов необходимо точно определить интересы предпринимателей и создавать их заточенными в этих направлениях», - сказал министр.

Мустафаев также отметил, что, по его мнению, промышленные кварталы должны быть созданы в каждом регионе Азербайджана.

В Гаджикабульском промышленном квартале будут созданы предприятия тяжелого машиностроения, вагоностроения, композитных материалов, предприятие по производству пластиковой тары, оборудование по производству строительных материалов, автомобилей.

В Сабирабадском промквартале будут введены в эксплуатацию предприятия по заготовке шерсти, по производству строительных материалов, органических удобрений, тормозных систем, предприятие по переработке использованных шин, по производству сельхозпродукции.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также 2 промышленных квартала – Нефтчалинский и Масаллинский.

Б.Рустамбеков