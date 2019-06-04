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ТЭК 04.06.2019 15:29

Brent подешевела до $60,3 за баррель, торгуется близко к минимуму за 4 месяца

Нефтяной рынок ускорил снижение в ходе торгов во вторник, котировки основных марок приближаются к минимальным отметкам за четыре месяца из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подешевели на $0,98 (1,6%) - до $60,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,72 (1,35%) - до $52,53 за баррель.

Торговые конфликты между США и их основными партнерами, включая Китай и Мексику, вызывают тревогу среди экспертов. В частности, аналитики JPMorgan Chase повысили оценку вероятности рецессии в Соединенных Штатах во втором полугодии 2019 года до 40% с ожидавшихся месяц назад 25%.

Не смогли успокоить участников рынка даже заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что нефтедобывающие страны, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

"Ситуация в мировой экономике ухудшилась на фоне эскалации торговых противоречий, - отметили аналитики Citigroup под руководством Эда Морзе. - Однако такой пессимизм скрывает фундаментальные показатели рынка, которые не так плохи".

Тем временем профсоюз работников нефтяной отрасли Норвегии достиг соглашения с работодателями о повышении зарплаты. Таким образом, стороны избежали забастовки, которая могла бы снизить добычу нефти и газа в стране на 11%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]