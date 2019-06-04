Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении по итогам проведенной проверки может оштрафовать компанию "Газпром Армения" на 10 млн драмов ($20,8 тыс.).

В результате проверки установлено, что компания нарушила ряд пунктов утвержденных ведомством норм, а также лицензий на поставку и распределение природного газа, сообщает пресс-служба КРОУ.

В частности, по информации комиссии, "Газпром Армения" нарушил ряд требований при подключении к газораспределительной сети новых абонентов, порядок взимания с граждан оплаты за подключение к сети, не предоставил полную информацию о порядке подключения.

Вопрос о штрафных санкциях в отношении компании КРОУ планирует обсудить на заседании 5 июня.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром" , является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.