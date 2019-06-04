Bank Respublika увеличил в 2018г портфель по кредитованию МСБ на 46%

Азербайджанский «Bank Respublika» увеличил в 2018 году портфель по кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ) на 45,7%, микрокредитования – в 2,9 раза.
Согласно аудированной годовой отчетности банка, на 1 января 2019 года портфель по МСБ составляет 211,39 млн манатов или 58% всего кредитного портфеля Bank Respublika, по микрокредитованию – 64,785 млн манатов (18%).
Bank Respublika в 2018 году увеличил портфель по ипотеке на 4,1% - до 45,992 млн манатов, по розничному кредитованию – на 29%, до 38,947 млн манатов.
В целом, кредитный портфель банка в 2018 году увеличился на 48,3% - до 363,611 млн манатов.
Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка германская группа DEG (16,6%), SIDT (входит в финансовую группу Sparkassen-Finanzgruppe) – 4,25%. В целом, основной пакет акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.
А.Азизов
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