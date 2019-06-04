Постпредом Израиля в ООН, возможно, станет нынешний министр внутренней безопасности Эрдан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продвигает кандидатуру нынешнего министра внутренней безопасности Гилада Эрдана на пост нового постпреда страны при ООН, сообщила во вторник газета "Times of Israel".
Мандат нынешнего израильского постпреда Дани Данона истекает в этом месяце.
48-летний Эрдан - член партии Нетаньяху Лимкуд, он занимал различные министерские посты, является депутатом кнессета нескольких созывов.
В свое время ему уже предлагали пост постпреда при ООН, но он отказался.
Газета отмечает, что работа постпреда при ООН зачастую рассматривается в Израиле как "невыполнимая миссия" в силу враждебного окружения страны во Всемирной организации и постоянных дипломатических нападок.
Данон стал постпредом при ООН в 2015 году. Тогда в отношении дипломата, имевшего репутацию ястреба и отвергавшего мирный процесс с Палестиной, высказывались большие сомнения в том, что он справится с новой миссией. Однако в Нью-Йорке Данон сменил тон и стал выступать в пользу мирного соглашения с палестинцами.
Что касается Эрдана, то, по сведениям израильских СМИ, в будущем правительстве, которое должно быть сформировано по итогам внеочередных выборов 17 сентября этого года, он претендовал на должности министров юстиции, иностранных дел, образования.
Если же он будет представлять Израиль в ООН, это будет означать, что одним из ключевых членов Ликуда, претендующих на важные министерские посты, станет меньше, подчеркивает израильская газета.
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