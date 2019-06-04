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Дальнее зарубежье 04.06.2019 17:28

Департамент госбезопасности Литвы не нашел следов вмешательства России в президентские выборы

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что разведка не обнаружила вмешательства России в президентские выборы.

"Нет, не зафиксировали (вмешательства России)", - сказал директор ДГБ во вторник журналистам после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой.

"Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было, и слава богу", - сказал Яунишкис.

В 2018 году литовская разведка сообщала, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибератак.

Яунишкис отметил, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Белоруссии, Китая, терроризм и миграцию. Он добавил, что разговор был общего характера, так как у Науседы еще нет разрешения на доступ к секретной информации.

"Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - заявил директор ДГБ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, ВЫБОРЫ, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]