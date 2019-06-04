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Дальнее зарубежье 04.06.2019 18:20

Суданская оппозиция отвергла планы военных провести в течение ближайших девяти месяцев выборы

Оппозиционный Альянс за свободу и перемены Судана во вторник отказался принять планы правящего временного военного совета о проведении всеобщих выборов в течение ближайших девяти месяцев, сообщает британская газета The Independent.

По словам лидера Альянса Мадани Аббаса Мадани, оппозиция отвергает все предложения военных, озвученные во вторник. Также он обвинил военных в целенаправленных атаках против оппозиционеров.

"Что произошло, включая убийства протестующих, ранения и унижения, это были систематические и спланированные репрессии, обрушившиеся на народ Судана", - цитирует его The Independent.

Мадани добавил, что оппозиция продолжит кампанию гражданского неповиновения.

Накануне утром в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Сообщается о том, что в результате погибли 35 человек. Однако суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

Во вторник правящие в Судане военные отказались от соглашения о передаче власти, которое ранее было заключено с гражданскими активистами, и объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев.

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Тэги: СУДАН, ОППОЗИЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]