Память о Великой Отечественной войне защищает Россию от ксенофобии и антисемитизма - Путин

Политики, общественные и религиозные деятели должны хранить и передавать следующим поколениям правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин.
"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на церемонии открытия памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто.
"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.
Глава государства отметил, что уверен в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти.
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