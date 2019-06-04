Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.06.2019 16:04

Память о Великой Отечественной войне защищает Россию от ксенофобии и антисемитизма - Путин

Политики, общественные и религиозные деятели должны хранить и передавать следующим поколениям правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на церемонии открытия памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.

Глава государства отметил, что уверен в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]