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Дальнее зарубежье 04.06.2019 18:34

Мэр Лондона назвал Трампа символом для ультраправых в мире

Символом для ультраправых активистов назвал во вторник в интервью британскому телеканалу Sky News мэр Лондона Садик Хан президента США Дональда Трампа.

"Конечно же, мы должны сказать: "Слушай, ты понимаешь, ты же ведь символ для ультраправого движения в мире", - сказал Садик Хан, напомнив о политике Трампа в отношении мусульман и о центрах для иммигрантов.

Ранее участники групп поддержки Хана обвинили Трампа в проявлении расизма по отношению к первому мэру Лондона мусульманского вероисповедания.

Накануне еще на полете к Лондону Трамп в твиттере раскритиковал мэра Лондона за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЭР, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]