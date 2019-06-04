ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов

Исполнительная власть Гянджи направит около 2,5 млн. манатов на работы по замене и ремонту кровли многоквартирных домов в городе.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «OASA».
Сумма контракта - 2 млн 435 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года распорядился о выделении 21 млн 685,83 тыс. манатов на ремонт кровельных покрытий 379 многоквартирных домов в 5 городах и районах республики.
Согласно распоряжению, предполагается замена кровли в 263 многоквартирных домах в Сумгайыте, 50 – в Гяндже, 30 – в Ширване, 28 – в Шеки, 8 –в Газахском районе.
Общая площадь, на которой будет проведена замена кровли, составляет 434,879 тыс. кв. м.
Б.Рустамбеков
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