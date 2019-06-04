Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

04.06.2019 16:26

ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов

Исполнительная власть Гянджи направит около 2,5 млн. манатов на работы по замене и ремонту кровли многоквартирных домов в городе.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, соответствующий контракт заключен с ООО «OASA».

Сумма контракта - 2 млн 435 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года распорядился о выделении 21 млн 685,83 тыс. манатов на ремонт кровельных покрытий 379 многоквартирных домов в 5 городах и районах республики.

Согласно распоряжению, предполагается замена кровли в 263 многоквартирных домах в Сумгайыте, 50 – в Гяндже, 30 – в Ширване, 28 – в Шеки, 8 –в Газахском районе.

Общая площадь, на которой будет проведена замена кровли, составляет 434,879 тыс. кв. м.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЯНДЖА, РЕМОНТ, КОНТРАКТ

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]