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ТЭК 04.06.2019 16:31

Норвежский нефтяной профсоюз добился повышения зарплат и отменил забастовку

Профсоюзу работников норвежской нефтяной отрасли удалось достичь соглашения с нефтяными компаниями о повышении оплаты труда, тем самым предотвратив назначенную на вторник забастовку, говорится в сообщении на сайте профсоюза Oil and Gas Association.

Члены профсоюза получили прибавки к основной зарплате и отпускным пособиям. Переговоры затянулись до поздней ночи с понедельника на вторник.

Как сообщалось, в случае забастовки добыча нефти и газа в Норвегии, крупнейшей нефтедобывающей стране в Западной Европе, могла сократиться на 11%, или на 440 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сути.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ПРОФСОЮЗ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]