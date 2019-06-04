Норвежский нефтяной профсоюз добился повышения зарплат и отменил забастовку

Профсоюзу работников норвежской нефтяной отрасли удалось достичь соглашения с нефтяными компаниями о повышении оплаты труда, тем самым предотвратив назначенную на вторник забастовку, говорится в сообщении на сайте профсоюза Oil and Gas Association.

Члены профсоюза получили прибавки к основной зарплате и отпускным пособиям. Переговоры затянулись до поздней ночи с понедельника на вторник.

Как сообщалось, в случае забастовки добыча нефти и газа в Норвегии, крупнейшей нефтедобывающей стране в Западной Европе, могла сократиться на 11%, или на 440 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сути.