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Дальнее зарубежье 04.06.2019 19:18

Сальвини назначил срок в две недели для решения разногласий между партиями "Движение 5 звезд" и "Лига"

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что правительство попадет в кризисную ситуацию, если партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, не решат разногласия за две недели, сообщает во вторник итальянское агентство АНСА.

"Если через 15 дней я увижу, что мы вновь окажемся в этой ситуации, будем говорить те же слова, что и сейчас, с теми же задержками и отсрочками, то это будет проблемой", - сказал Сальвини в интервью радиостанции RTL.

Накануне премьер Италии Джузеппе Конте пригрозил уйти в отставку, если двое его заместителей не смогут найти общий язык.

Двое вице-премьеров Италии лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга. Отношения между партиями особенно обострились во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" на выборах уверенно заняла первое место в Италии, получив более 34% голосов, "Движение 5 звезд", в свою очередь, показало третий результат, что стало хуже прогнозов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]