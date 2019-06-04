Сечин: Антипинский НПЗ не в сфере интересов Роснефти

"Роснефть" не интересуется покупкой Антипинского НПЗ.
"Нет", - ответил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Антипинский НПЗ до продажи Сбербанку являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.
По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк, Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.
В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.
В мае этого года президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев заявил, что его компания интересуется Антипинским НПЗ. В тоже время, по его словам, SOCAR в случае приобретения НПЗ не планирует брать на себя долговые обязательства завода.
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