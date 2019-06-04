SOCAR сократила в 2018г денежные средства в МБА на 17%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сократила за 2018 год объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 17,4% - до 1 млрд 263 млн манатов.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности компании за 2018 год.

"SOCAR имеет средства в ведущих финансовых учреждениях в Азербайджане. Денежные средства компании, в основном, размещены в МБА, контролируемым правительством Азербайджана. Остаток денежных и депозитных средств SOCAR в МБА на 31 декабря 2018 года составил 1 млрд 263 млн манатов", - отмечается в отчетности.

По данным SOCAR, по состоянию на 31 декабря 2017 года объем средств Госнефтекомпании в МБА составлял 1 млрд 529 млн манатов.

«SOCAR постоянно следит за состоянием банков, в которых имеет счета», - подчеркивается в документе.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова